Экс-спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович во время брифинга выразил благодарность теробороне мероприятия, сообщает 24 канал.
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Хотим отдать должное теробороне Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области, которые пришли на помощь теробороне Киева, которые проявили такую инициативу,
– подчеркнул Арестович.
Также он поблагодарил медиков, которые мужественно выполняют свою работу.
Утренний брифинг Алексея Арестовича за 27 февраля: смотрите видео
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