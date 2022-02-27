Экс-спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович во время брифинга выразил благодарность теробороне мероприятия, сообщает 24 канал.

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Хотим отдать должное теробороне Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской области, которые пришли на помощь теробороне Киева, которые проявили такую инициативу,

– подчеркнул Арестович.

Также он поблагодарил медиков, которые мужественно выполняют свою работу.

Утренний брифинг Алексея Арестовича за 27 февраля: смотрите видео

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