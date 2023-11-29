Вот одна из моих любимых сенсаций:

"И в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. Только жесткое американское руководство может гарантировать, что тираны, бандиты и террористы не решатся совершать еще большую агрессию и еще больше злодеяний".

Читайте также "Миру" с Россией предшествуют тотальные ракетные обстрелы: к чему здесь пример Афганистана

Запад идет из мировой истории

Генерал Ллойд Джеймс Остин III посетил прифронтовые города-герои Киев и Иерусалим, где предметно обсудил на месте вопросы военно-технического обеспечения своего доброго слова.

Тираны и бандиты, столетиями ненавидевшие Запад, увидели в телевизионной репутационной катастрофе бегства США из Афганистана свидетельство фундаментальной слабости декадентского гедонистического Запада, покидающего мировую историю. Три всадника геополитического ада – КНР, Россия, Иран – уверены в своей безнаказанности (США нет и все позволено) громко заявили о своем намерении демонстративно уничтожить три свободных государства – Тайвань, Украину, Израиль.

Первоначальная реакция США – лидера Свободного мира – была позорной и вдохновляющей для его врагов. Предатель Уильям Бернс, директор ЦРУ, вылетел в Москву и дал Владимиру Путину тайное (устное) обещание: не позволить жертве агрессии Украине наносить ответные удары по территории России. После чего его ведомство обнародовало свой профессиональный прогноз: Киев упадет через неделю, максимум через две.

Но вопреки Бернсу первая и решающая битва четвертой мировой войны – Гостомельская – закончилось сокрушительным поражением орды. 300 на этот раз украинских "спартанцев" спасли западную цивилизацию от нашествия варваров и буквально за шиворот втянули США обратно в мировую историю.

Интересно Россия светит своей агентурой в преддверии исторического саммита ЕС

Четвертый всадник апокалипсиса

Когда через полтора года Иран начал свою многоходовую операцию по уничтожению Израиля, реакция Вашингтона была гораздо более адекватной – две авианосные группы и ядерная подлодка "Огайо" подошли к берегам Израиля. В результате произошло почти неотмеченное мировыми медиа второе важнейшее в истории четвертой мировой войны (после Гостомельской битвы) событие.

Один из всадников апокалипсиса, убедившись, видимо, в относительной дееспособности Запада, обернулся цивилизованным "Коньком-Горбунком" и прискакал в Сан-Франциско клянчить американские инвестиции и американские технологии. Казалось бы, уже ничего не помешает теперь кандидату в президенты США Джо Байдену, опираясь на своих доблестных военных союзников – Украину и Израиль, – покрошить двух оставшихся уродов.

Но четвертый всадник появился в сияющем Граде на холме, и конь его желто-зеленый заржал голосами всех американских "качественных медиа", голосами Путина и Синуара, требуя прекращения огня в Израиле и Украине, то есть капитуляции героически сражающихся сегодня свободных народов Израиля и Украины.

Левое крыло Демпартии, "прогрессисты", миллионы их зомбированных молодых поклонников уже обрушили рейтинги кандидата в президенты Байдена. А чего вы ожидали, если студенты и преподаватели Гарварда (в том числе и евреи) заявляют о понимании ими мотивов действий боевиков ХАМАС, в частности, пожалуй, и тех двадцати четырех, биологические материалы которых были обнаружены на теле замученной и изуродованной ими израильской девушки.

Заметьте Авдеевка – последнее препятствие перед Киевом? В России не понимают жертв из-за города в Донецкой области

Самоубийственная для Запада WOKE-культура вины Запада и прежде всего США перед угнетенными и порабощенными массами глобального Юга как зараза порожает с университетских кафедр американскую молодежь. В оптике этой культуры любой кат-садист ХАМАС – прогрессист, имеющий право на любое насилие над многовековыми угнетателями.

Через несколько дней, вырвав из рук палачей еще несколько десятков заложников, Израиль возобновит боевые действия против своих смертельных врагов – ХАМАС и Хезболлы. И тогда не только перед президентом Байденом, но и перед США в целом предстанет исторический выбор – предать Израиль или поддержать его совместим сокрушительным ударом по террористической инфраструктуре Хезболлы.

Как проникновенно и искренне говорил Энтони Блинкен в Тель-Авиве 12 октября: "Послание, которое я несу Израилю, состоит в следующем: вы можете быть достаточно сильны своими силами, чтобы защитить себя, но пока существует Америка, вам никогда, никогда, не придется этого делать. Мы всегда будем там, рядом с вами".

Пока существует Америка... Что-то не столько с огромной западной цивилизацией, если ее каждый раз должна спасать горстка спартанцев: в феврале 2022 года – украинских, в декабре 2023 – израильских.