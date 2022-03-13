Выехали из Украины 12 марта более 77 тысяч человек. Ориентировочно 51 тысяча из них пересекли границу на украинско-польском участке.

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По данным ГПСУ, в настоящее время в этом направлении почти отсутствуют накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов.

Следует отметить, что все пункты пропуска на западной границе, кроме "Звонкового", работают в круглосуточном режиме. Пограничники и таможенники прилагают все усилия для ускорения оформления людей на выезд из Украины.