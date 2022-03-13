Виїхали з України 12 березня понад 77 тисяч осіб. Орієнтовно 51 тисяча з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

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За даними ДПСУ, наразі на цьому напрямку майже відсутні накопичення пішоходів, автомобілів та пасажирських автобусів.

Варто зауважити, що усі пункти пропуску на західному кордоні, крім "Дзвінкового", працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники та митники докладають усіх зусиль для пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України.

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