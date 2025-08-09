Сейчас в СМИ все чаще появляются громкие заявления россиян относительно Украины. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что продолжается "информационное противостояние", в частности в иностранных СМИ.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко отметил, что борьба в медиа не закончится в ближайшие дни, передает 24 Канал.

Что говорят в ЦПД относительно заявлений об Украине?

Андрей Коваленко сообщил, что то, что сейчас демонстрируют иностранные СМИ в отношении Украины, является частью информационной борьбы, которая продлится еще несколько дней.

Очередная попытка дезинформации и дестабилизации общества принадлежит врагу – России. Оккупанты пытались создать ложное впечатление, что у них "все удалось". Однако руководитель ЦПД заверил, что враг не достигнет успеха.

Россияне очень хотели создать картинку, что все уже решено, но пока они проигрывают эту информационную битву, потому что этот тезис уже затерт,

– добавил Коваленко.

Напомним, в ЦПД ранее отмечали, что сообщения в медиа о якобы "договоренности" по Украине являются фейковыми и не соответствуют действительности. Андрей Коваленко тогда призвал не придавать большого значения такой информации, ведь они не отражают реальной ситуации.

Кроме того, лейтенант уверял, что большинство слухов о планах прекращения огня не соответствует реальности.