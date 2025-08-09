Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що боротьба у медіа не закінчиться найближчими днями, передає 24 Канал.

Що кажуть у ЦПД щодо заяв про Україну?

Андрій Коваленко повідомив, що те, що зараз демонструють іноземні ЗМІ стосовно України, є частиною інформаційної боротьби, яка триватиме ще кілька днів.

Чергова спроба дезінформації та дестабілізації суспільства належить ворогу – Росії. Окупанти намагались створити хибне враження, що в них "все вдалось". Проте керівник ЦПД запевнив, що ворог не матиме успіху.

Росіяни дуже хотіли створити картинку, що все вже вирішено, але наразі вони програють цю інформаційну битву, бо ця теза вже затерта,

– додав Коваленко.

Нагадаємо, у ЦПД раніше зазначали, що повідомлення в медіа про нібито "домовленості" щодо України є фейковими та не відповідають дійсності. Андрій Коваленко тоді закликав не надавати великого значення такій інформації, адже вони не відображають реальної ситуації.

Крім того, лейтенант запевняв, що більшість чуток про плани припинення вогню не відповідають реальності.