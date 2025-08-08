Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Що сказав Коваленко стосовно інформації щодо "домовленостей" про Україну?

Андрій Коваленко написав, що інформація про різні "плани" та "домовленості" з умовами, яка з'являється в різних медіа – це вигадки.

Жодне медіа не володіє ніякими планами, бо йде зовсім інший процес,

– пояснив лейтенант.

Керівник Центру протидії дезінформації також закликав українців менше рефлексувати стосовно цього.

Раніше Андрій Коваленко зазначав, що більшість чуток про плани припинення вогню в Україні не відповідають реальності. Керівник ЦПД закликав українців менше емоційно реагувати на це, адже, за його словами, ситуація повторюється з разу в раз.

Раніше видання Bloomberg писало, що Дональд Трамп припустив, що Володимир Путін може погодитися на переговори за умови обговорення обміну територіями. Президент США також "позитивно оцінив" можливість припинення вогню в Україні.