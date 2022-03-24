О недостатке продовольствия русские говорили под Макаровом. Радиопереговоры рашистов опубликовало американское издание The New York Times.

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Мы проанализировали десятки радиопередач на поле боя между русскими войсками во время первого вторжения в Макаров, город под Киевом. Они показывают армию, которая борется с проблемами материально-технического обеспечения и сбоями в коммуникации,

– рассказал журналист Кристиан Триберт.

На записи слышно, как русские жалуются на нехватку запасов.

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