Про нестачу продовольства росіяни говорили під Макаровом. Радіопереговори рашистів опублікувало американське видання The New York Times.

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Ми проаналізували десятки радіопередач на полі бою між російськими військами в Україні під час першого вторгнення в Макарів, місто під Києвом. Вони показують армію, яка бореться з проблемами матеріально-технічного забезпечення та збоями в комунікації,

– розповів журналіст Крістіан Тріберт.

На записі чути, як росіяни бідкаються на нестачу запасів.

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