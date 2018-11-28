Западные СМИ заподозрили Порошенко в использовании военного положения для сохранения власти

Инициативу Петра Порошенко о введении военного положения ведущие западные издания признали попыткой нынешнего главы государства, который сегодня имеет мизерную общественную поддержку, остаться в должности.

По мнению журналистов, не способный похвастаться хотя бы минимальными экономическими достижениями, президент пытается увеличить свои шансы за счет запугивания страны угрозой вторжения.

"Введение военного положения после столкновения с ВМС России в Керченском проливе выглядело, как ловкий политический ход для Президента Украины Петра Порошенко накануне выборов, которые, согласно опросам, он проигрывает. Но еще до того времени, как парламент покончил с его указом, стало понятно, что он потерпел поражение в деле, которое предвещало победу", – говорится в статье издания "Блумберг".

По мнению автора публикации, агрессивные действия россиян против украинских моряков выгодны обеим президентам – и Владимиру Путину, и Петру Порошенко.

Последний не в состоянии строить свою кампанию на базе экономических достижений. Через пять лет после Революции Достоинства Украина остается самой бедной страной в Европе. Зато Порошенко демонстрирует свой патриотизм и успех в выведении Украины из орбиты России.

"Лозунг его кампании звучит как "Армия, Язык, Вера". И это – на удивление националистическая повестка дня для кондитерского магната, который еще недавно активно вел бизнес с Россией. Согласно последним опросам, его стратегия не работает. Порошенко отстает от бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и комика, актера и продюсера Владимира Зеленского. Противостояние России накануне выборов могло бы увеличить шансы главнокомандующего", – пишет издание.

О выгодности захвата Россией украинских кораблей для обоих лидеров говорится и в статье The Independent. Британское издание считает, что в следствие инцидента в Азовском море Кремль имеет очередное подтверждение своей легенды о "киевской хунте". В то же время Банковая получила возможность использовать военные инструменты ради победы на выборах.

"Российская угроза – один из ключевых элементов тройного предвыборного обещания Порошенко, о котором плакаты извещают страну – "Армия, язык, вера". Не обязательно мыслить цинично, чтобы связать положение президента на выборах с предложением ввести военное положение", – считает журналист журнала.

Однако, по мнению репортеров Foreign Policy, первоочередной план Петра Порошенко предусматривал отсрочку назначенных на конец марта президентских выборов. Но Верховной Раде удалось поломать этот замысел.

"До президентских выборов осталось четыре месяца, а рейтинги поддержки Порошенко стремительно снижаются, поэтому некоторые предположили, что Порошенко хотел отсрочить выборы, ведь по украинскому законодательству во время военного положения не могут происходить никакие выборы и избирательные кампании", – убежден автор.

Журналисты Süddeutsche Zeitung указывают на несоответствие решения о введении военного положения масштабу угрозы. И предполагают, что его подписание было попыткой использовать ситуацию и увеличить свою народную поддержку.

"Это радикальное решение вызвало в части украинцев недоверие: даже в пики войны против России и поддерживаемых ею объединений на востоке Украины летом 2014 года Киев отказывался от этого шага. Воскресный же случай, когда российские военные подразделения обстреляли и захватили украинские лодки, с чисто военной точки зрения был мелочью", – пишет немецкая газета.

Ее позицию поддерживают коллеги из Der Spiegel, которые ставят аналогичный вопрос: почему военное положение необходимо было вводить именно сейчас, если война длится уже давно?

"Само предложение о введении военного положения стоящее, ведь до сих пор украинская власть избегала этого шага: даже после аннексии Крыма и войны на Донбассе. На конец марта в Украине запланированы президентские выборы", – говорится в статье.

Большинство изданий сходятся во мнении, что нехитрая комбинация не поможет Петру Порошенко в избирательных делах, а скорее наоборот – уменьшит и без того призрачные шансы на переизбрание. Также, по мнению журналистов, в нынешней ситуации главнокомандующий должен сосредоточиться на освобождении захваченных русскими украинских военных, попавших в плен во время выполнения приказа, а не на собственных политических комбинациях ради будущих выборов.