На западных границах Украины снова увеличился пассажиропоток

За вчерашние сутки, 14 марта, государственную границу Украины с Евросоюзом и Молдовой пересекли почти 87 тысяч человек.

Это на 16 тысяч больше по сравнению с предыдущими сутками. В частности границу пересекло более 13 тысяч транспортных средств.

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В то же время в Украину 14 марта прибыли более 15 тысяч человек. Почти 13 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, готовые пополнить ряды защитников страны.

В Госпогранслужбе сообщили, что с начала открытой вооруженной агрессии России, в Украину вернулись около 260 тысяч украинцев.

Напомним, все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвінкове") работают в круглосуточном режиме.

Отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову на фейсбуке Западного регионального управления Госпогранслужбы-Западная граница. Данные обновляются каждые два часа.

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