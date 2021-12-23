Такое мнение высказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его словам, когда стороны переходят на стратегическую речь, то их начинают слушать.

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Возможности жесткого диалога

Западу есть о чем говорить с Путиным, поскольку является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. В отношениях между покупателем и продавцом – хозяином является покупатель, поскольку у него деньги. Поэтому существует много возможностей для жесткого, но цивилизованного диалога. Лев Шлосберг Российский оппозиционный политик

Шлосберг считает, что сейчас мир утратил механизм мирного международного диалога. В то же время сами переговоры стали цепочкой публичных угроз, в которых и соревнуются государства.

"Нужно переходить на другой уровень диалога. Мне сейчас трудно представить, кто мог бы быть реальным инициатором качественной международной конференции по Украине, которая остро стоит на повестке дня", – отметил политик.

Миру нужна открытая мирная конференция

По его мнению, нужно двигаться в сторону широкой международной конференции с участием Украины, России, США, основателей Евросоюза – Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании. То есть всех стран, которые определяют европейскую и мировую политику.

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Он отметил, что это должна быть открытая конференция, которая могла бы собираться регулярно и обсуждать проблемы войны и мира. Однако, отнюдь не аналог встречи между Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, где они в закрытом режиме чертили на карте мира новые сферы влияния.

Конференция, где нет предварительных условий, а за общим столом излагают все позиции, противоречия и ультиматумы – дает какой-то шанс. Лев Шлосберг Российский оппозиционный политик

Институты исчерпали себя

По словам политика, сейчас нет институтов для таких конференций: минский и нормандский форматы не сработали; Организация Объединенных Наций стремительно превращается в Лигу Наций перед Второй мировой войной – когда можно говорить обо всем, но решить что-то невозможно.

"Чтобы двигаться вперед – надо осмысливать международную политику XXI века и искать новые форматы. Кроме того, признать, что мир и жизнь человека являются высшей ценностью, а приоритетом мира – разоружение", – подытожил Шлосберг.

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