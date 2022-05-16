Газ остался только в магистральных трубах. Снабжение перекрыли даже на входе в Донецкую область. Об этом глава Луганской ОВА сообщил 16 мая.
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Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах,
– написал Гайдай.
На данный момент газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области.
Известно, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганской и Донецкой областей. Кроме того, во временно оккупированном Новопскове зафиксировали, что россияне воруют имеющийся газ.
Донецкая область тоже может остаться без газа
14 мая стало известно, что Донецкая область, в частности, Краматорск, могут остаться без газа. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
Дело в том, что на временно оккупированных территориях Украины несанкционированно перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод.
Но Гончаренко подчеркнул, что предприятие уже ищет пути решения этой проблемы. В то же время, он рекомендует жителям Донецкой области подготовиться к ограничениям поставки газа. Пока такая возможность есть – приобрести электрические приборы.
Россия сосредоточится на битве за Северодонецк
Оккупанты, скорее всего, планируют сосредоточиться на битве за Северодонецк. Они, таким образом, хотят выйти на границы Луганской области. Донецкая же – пока не в приоритете. Об этом сообщил американский аналитический центр ISW.
По данным Института, оккупанты продолжают координировать усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к меньшему окружению украинских войск, чем ожидалось изначально.
Российские войска также меньше продвигаются в Славянск из Изюма. Это, вероятно, связано с тем, что у российских войск могли закончиться боеспособные резервисты. Россия вынуждает свое военное командование объединять солдат из частных военных компаний в якобы регулярные армейские подразделения и морскую пехоту.
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