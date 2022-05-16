Газ залишився лише в магістральних трубах. Постачання перекрили навіть на вході до Донецької області. Про це голова Луганської ОВА повідомив 16 травня.

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Газ перекрито вже навіть на вході до Донецької області: ми ще протримаємось десь два місяці на тих залишках, які є у магістральних трубах,

– написав Гайдай.

Наразі газопостачання залишається лише у деяких мікрорайонах міст та частині сіл Луганської області.

Відомо, що Росія заблокувала постачання газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини. Крім того, в тимчасово окупованому Новопскові зафіксували, що росіяни крадуть наявний газ.

Донеччина теж може залишитись без газу

14 травня стало відомо, що Донеччина, зокрема місто Краматорськ, можуть залишитися без газу. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Річ у тім, що на тимчасово окупованих територіях України несанкціоновано був перекритий один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід.

Але Гончаренко підкреслив, що підприємство вже шукає шляхи розв'язання цієї проблеми. Водночас він рекомендує жителям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу. Поки така можливість є – придбати електричні прилади.

Росія зосередиться на битві за Сєвєродонецьк

Окупанти, найімовірніше, планують зосередитись на битві за Сєвєродонцьк. Вони таким чином хочуть вийти на межі Луганської області. Донецька ж – поки не в пріоритеті. Про це повідомив американський аналітичний центр ISW.

За даними Інституту, наразі окупанти продовжують координувати зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька з півночі та півдня, що призведе до меншого оточення українських військ, ніж очікувалося спочатку.

Російські війська також менше просуваються до Слов'янська з Ізюма. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що в російських військ могли закінчитися боєздатні резервісти. Росія змушує своє військове командування об'єднувати солдатів з приватних військових компаній у нібито регулярні армійські підрозділи та морську піхоту.