От полей у линии фронта до киевских пекарен: "Запеклый хлеб" собирает средства в поддержку "Хартии"

Группа "АГРОТРЕЙД", пекарни Bakehouse и "Марчук Хлеб" объединились вокруг благотворительной инициативы "Запеченный хлеб с прифронтовых полей", которая превращает ежедневную покупку хлеба в регулярную поддержку корпуса "Хартия". С каждой проданной "запеченной" буханки 50 грн идут на поддержку защитников, которые обороняют Харьковскую область, где выращивается это зерно.

Концепцию разработало креативное агентство Vandog. Все участники присоединились к реализации проекта на безвозмездной основе. Организаторы рассказали 24 Каналу подробности инициативы.

Почему этот хлеб "запекшийся"?

Полномасштабная война принесла аграрному сектору десятки миллиардов долларов убытков: разрушенная инфраструктура, потерянная техника и урожай, нарушенная логистика, заминированные и оккупированные земли.

По разным оценкам, Украина потеряла до 20% посевных площадей, более 5 миллионов гектаров остаются непригодными для использования из-за минирования и неразорвавшихся боеприпасов. Но аграрии продолжают работать, несмотря ни на что.

Испеченный хлеб буквально олицетворяет стойкость аграриев. Ведь поля Группы АГРОТРЕЙД расположены в прифронтовых регионах Сумской и Харьковской областей…

Часть из них была оккупирована. После освобождения аграрии вернулись к работе: снова засевают поля и собирают урожай. Сам "Запеклый хлеб" испечен на основе зерна, собранного недалеко от Купянска, в 30 километрах от линии фронта.

"Для Группы АГРОТРЕЙД работа на прифронтовых территориях стала частью повседневной реальности. Война значительно усложнила агропроизводство: безопасность людей, заминированные территории, поврежденная инфраструктура, логистические риски. Но наша задача – не просто продолжать работать в этих условиях, а оставаться эффективными. Проводить посевную, собирать урожай, сохранять рабочие места и поддерживать общины. Пшеницу для "Запеклого хлеба" наша команда вырастила в 30 километрах от Купянска, под постоянной угрозой обстрелов. И этот хлеб как нельзя лучше показывает, что даже рядом с фронтом украинские аграрии продолжают делать свою работу. В то же время мы хорошо понимаем, благодаря кому можем работать на этой земле. Мы можем вырастить хлеб, но только военные могут защитить землю, на которой он растет. Именно поэтому часть средств от каждой проданной буханки идет на поддержку 2-го корпуса НГУ "Хартия", который защищает Харьковскую область", – рассказал директор по коммуникациям Группы АГРОТРЕЙД Егор Подкидишев.

Слово "заядлый" хорошо иллюстрирует эту историю. Это напоминание о земле и зерне, на которых война оставила свой след, и о стойких людях, которые продолжают работать на украинских прифронтовых полях. Впервые проект был представлен международной аудитории – в Лондоне.

Смотрите историю проекта "Запеклый хлеб"

"Запеклый" – слово, которое одновременно описывает и хлеб, обожженный огнем, и людей, которые выращивают зерно, собирают его, перемалывают, выпекают хлеб и доставляют в любимые пекарни украинцев. Речь идет о выносливости, силе и стойкости каждого, кто вовлечен в этот процесс. Я понимаю, что эта история будет актуальной, пока длится война. Поэтому для нас важно, чтобы проект мог развиваться и дальше. Уже сегодня "Запеклый хлеб" стал самостоятельной и узнаваемой коммуникационной платформой. Рассказав о "Запеклий хліб" международной аудитории, мы возвращаем его в Украину, чтобы превратить привычную покупку в поддержку тех, кто защищает землю, где выращивают это зерно. Благодарны партнерам, которые откликнулись на нашу идею и помогли с ее реализацией", – отмечает основательница и креативный директор Vandog Ирина Метнева.

Как и где именно "Запеклый хлеб" собирает средства?

С 17 сентября киевляне смогут приобрести "Запеклый хлеб", 50 гривен от стоимости каждой буханки пойдут на сбор средств для 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Для благотворительной инициативы Bakehouse выпекает особый гречневый хлеб с использованием муки с прифронтовых территорий в двух форматах – обычном и мини. Размер пожертвования защитникам не зависит от размера буханки.

"Мы печем хлеб каждый день уже более 10 лет. Для нас каждая буханка – это что-то, из чего она состоит, и люди, которые ее готовят, и зерно, и поля, и те люди, которые это зерно выращивают и собирают. За каждой буханкой – не одна история. Мы с радостью присоединились к акции "Запеклый хлеб", ведь это важная инициатива, в рамках которой мы хотим не только собрать пожертвования для "Хартии", но и напомнить о ежедневном труде аграриев. Каждый буханка – повод порадоваться тому, что мы можем есть хлеб с земли, которая еще недавно была оккупирована, а теперь снова находится под украинским флагом", – говорят представители Bakehouse.

К инициативе присоединилась и пекарня "Марчук Хлеб". Здесь зерно с прифронтовых полей Группы АГРОТРЕЙД перемололи в муку. А также испекли хлеб "Зерно" на закваске со смесью семян; именно с продажи этих цельнозерновых буханок 50 гривен перечисляется в фонд "Хартии".

Истории об украинцах, которые ежедневно собирают зерно рядом с линией соприкосновения, рассказывает упаковка, разработанная для инициативы агентством Vandog Agency.

Запеченный хлеб можно приобрести в Bakehouse goodwine, Bakehouse Garage и goodwine Оболонь, а также через сайт и приложение goodwine. Хлеб от "Марчук Хлеб" можно приобрести непосредственно в пекарне на Подоле.

Одними из первых "Запеклый хлеб" попробовали Тимоти Снайдер и Святослав Вакарчук. Оба высоко оценили вкус, а особенно – историю, стоящую за этим хлебом.

В то же время Сергей Жадан написал стихотворение для видео о "Запеклом хлебе" в поддержку благотворительной инициативы.