Об этом сообщили в ГБР в ответ на информационный запрос издания ZN.UA.

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Сомнения в законности и обращение в СБУ

Соответствующее производство открыл прокурор Офиса генерального прокурора еще 6 ноября 2025 года на основании материалов Департамента защиты национальной государственности СБУ. Уже на следующий день расследование официально поручили следователям бюро.

Впрочем, сами материалы дела поступили в ведомство лишь 29 сентября 2026 года – почти через одиннадцать месяцев после начала расследования. Согласно обнародованным записям, которые распространил бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, дело могло касаться предполагаемых действий руководительницы адвокатского бюро.

После тщательного изучения предоставленных документов следователи не установили наличия протоколов негласных следственных (розыскных) действий или приложений к ним. В деле также полностью отсутствуют материалы оперативно-розыскных мероприятий по обстоятельствам, описанным в публикациях.

Из-за отсутствия процессуальных документов у ГБР возникли обоснованные сомнения относительно достоверности и законности обнародования соответствующих записей. Ведомство обратилось в СБУ с просьбой о возможном расследовании утечки и предоставлении результатов негласных действий, однако ответа пока не получило.

Следователи также отдельно подчеркнули, что не проводят досудебное расследование в отношении Александра Клименко или его семьи. На данный момент в материалах дела нет достаточных оснований для вручения уведомления о подозрении какому-либо лицу.