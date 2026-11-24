Про це повідомили у ДБР на інформаційний запит видання ZN.UA.

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Сумніви в законності та звернення до СБУ

Відповідне провадження відкрив прокурор Офісу генерального прокурора ще 6 листопада 2025 року на підставі матеріалів Департаменту захисту національної державності СБУ. Вже наступного дня розслідування офіційно доручили слідчим бюро.

Утім, самі матеріали справи надійшли до відомства лише 29 вересня 2026 року – майже через одинадцять місяців після початку розслідування. За оприлюдненими записами, які поширив колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, справа могла стосуватися ймовірних дій керівниці адвокатського бюро.

Після ретельного вивчення наданих документів слідчі не встановили наявності протоколів негласних слідчих (розшукових) дій чи додатків до них. У справі також повністю відсутні матеріали оперативно-розшукових заходів за описаними в публікаціях обставинами.

Через брак процесуальних документів у ДБР виникли обґрунтовані сумніви щодо правдивості та законності оприлюднення відповідних записів. Відомство звернулося до СБУ щодо можливого розслідування витоку та надання результатів негласних дій, проте відповіді наразі не отримало.

Слідчі також окремо наголосили, що не здійснюють досудового розслідування стосовно Олександра Клименка чи його родини. На цей час у матеріалах справи немає достатніх підстав для вручення повідомлення про підозру будь-якій особі.