Записи разговора "Юзика" с криворожской полицией: САП открыла дело, – документ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла досудебное производство после публикаций в СМИ аудиозаписи разговора вероятно депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога.

Об этом говорится в сообщении ГПУ изданию "Судебный репортер", которое получила редакция "Радио Свобода".

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По заявлению начальника третьего отдела САП Василия Кричуна, дело открыли по признакам предложения, обещания или предоставления должностному лицу взятки.



Документ ГПУ об открытии дела по факту разговора Корявченкова

Досудебное расследование поручили детективам НАБУ. Как сообщили в САП, обращение "Судебного репортера" также приобщили к материалам производства.

Оно было оформлено как заявление о совершении уголовного преступления и касалось публикации в телеграмм-канале Антона Полякова – народного депутата, недавно исключенного из фракции "Слуга народа".

Что известно о скандальных записях Полякова

18 ноября Поляков обнародовал четырехминутную аудиозапись, на которой якобы другой представитель "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом "Юзик", беседует с руководителем полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова. В разговоре также несколько раз упоминается Государственное бюро расследований.

Юрий Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. Он возразил, что угрожал привлечь правоохранительные органы против оппонентов действующей власти.