Запомните число 79 – в этой войне погибло 79 детей, – Зеленский
Владимир Зеленский обратился к итальянцам и попросил запомнить и понять число 79 – в этой войне погибло 79 детей.
Россия убила 79 украинских детей
Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Италии. Он поблагодарил их за то, что выходят на площади и поддерживают Украину, передает 24 канал.
Подробности Владимир Зеленский обратился к итальянцам
Запомните одно число – 79. Вы поймете, что это значит, я вам расскажу сейчас. Что это значит для нашей жизни, для каждого из нас. Расскажу всем ста тысячам и миллионам, которые нас услышат,
– сказал Зеленский.
Война, которой Европа не видела со времен Второй мировой
В обращении Президент отметил, что "мы в Украине переживаем страшную войну. Европа такой войны не видела со времен Второй мировой войны".
Мы эту войну не начинали. Это жестокое и циничное вторжение России на украинскую землю. Это война против мирных и искренних людей,
– отметил Зеленский.
Зеленский обратился к итальянцам – смотреть видео