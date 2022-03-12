Запомните число 79 – в этой войне погибло 79 детей, – Зеленский

Владимир Зеленский обратился к итальянцам и попросил запомнить и понять число 79 – в этой войне погибло 79 детей.

Россия убила 79 украинских детей

Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам Италии. Он поблагодарил их за то, что выходят на площади и поддерживают Украину, передает 24 канал.

Подробности Владимир Зеленский обратился к итальянцам

Запомните одно число – 79. Вы поймете, что это значит, я вам расскажу сейчас. Что это значит для нашей жизни, для каждого из нас. Расскажу всем ста тысячам и миллионам, которые нас услышат,

– сказал Зеленский.

Война, которой Европа не видела со времен Второй мировой

В обращении Президент отметил, что "мы в Украине переживаем страшную войну. Европа такой войны не видела со времен Второй мировой войны".

Мы эту войну не начинали. Это жестокое и циничное вторжение России на украинскую землю. Это война против мирных и искренних людей,

– отметил Зеленский.

Зеленский обратился к итальянцам – смотреть видео