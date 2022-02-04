На место происшествия оперативно прибыли 2 спасательные бригады, которые оказали первую помощь пострадавшим.

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Среди отравившихся угарным газом:

56-летний мужчина,

34-летняя и 38-летняя женщины,

четверо детей – трое девочек подростков и 3-месячный младенец.

После оказания медицинской помощи их госпитализировали в медучреждения.

В каком состоянии пострадавшие

Все пострадавшие находятся в больнице поселка городского типа Акимовка. Медики сначала оценили состояние пострадавших как средней тяжести. На утро 4 февраля пациенты находились в удовлетворительном состоянии – угрозы жизни нет.

Что известно об угарном газе и почему он так опасен Попадая в кровь, угарный газ соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород по организму. Таким образом человек погибает от отравления. После одного часа пребывания в помещении, в воздухе которого содержится лишь 0,1% угарного газа человек теряет сознание.

Как уберечься от отравления угарным газом

Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом. Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел. Имейте полезную привычку проверить, исправны ли газовые приборы. Регулярно проветривайте помещение, если в них есть эти газовые приборы. Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорело. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео