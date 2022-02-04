На место происшествия оперативно прибыли 2 спасательные бригады, которые оказали первую помощь пострадавшим.
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Среди отравившихся угарным газом:
- 56-летний мужчина,
- 34-летняя и 38-летняя женщины,
- четверо детей – трое девочек подростков и 3-месячный младенец.
После оказания медицинской помощи их госпитализировали в медучреждения.
В каком состоянии пострадавшие
Все пострадавшие находятся в больнице поселка городского типа Акимовка. Медики сначала оценили состояние пострадавших как средней тяжести. На утро 4 февраля пациенты находились в удовлетворительном состоянии – угрозы жизни нет.
Что известно об угарном газе и почему он так опасенПопадая в кровь, угарный газ соединяется с гемоглобином и делает его неспособным разносить кислород по организму. Таким образом человек погибает от отравления. После одного часа пребывания в помещении, в воздухе которого содержится лишь 0,1% угарного газа человек теряет сознание.
Как уберечься от отравления угарным газом
- Не используйте газовую плиту, чтобы обогреть свой дом.
- Не устанавливайте вытяжку в помещениях, где есть газовый котел.
- Имейте полезную привычку проверить, исправны ли газовые приборы.
- Регулярно проветривайте помещение, если в них есть эти газовые приборы.
- Если же у вас печное отопление, не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорело.
- Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Это касается и квартир, и жилых домов, и гаражей.
Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео