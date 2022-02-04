На місце надзвичайної події оперативно прибули 2 рятувальні бригади, які надали першу допомогу постраждалим.

Важливо Вцілів лише старший син: подробиці трагедії на Вінниччині, де вчаділа ціла сім'я

Серед тих, хто отруївся чадним газом:

56-річний чоловік,

34-річна та 38-річна жінки,

четверо дітей — троє дівчат підлітків та 3-місячне немовля.

Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу.

В якому стані постраждалі

Всі потерпілі перебувають у лікарні селища міського типу Якимівка. Медики спершу оцінили стан потерпілих як середньої важкості. На ранок 4 лютого пацієнти перебували в задовільному стані – загрози життю немає.

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