На місце надзвичайної події оперативно прибули 2 рятувальні бригади, які надали першу допомогу постраждалим.
Важливо Вцілів лише старший син: подробиці трагедії на Вінниччині, де вчаділа ціла сім'я
Серед тих, хто отруївся чадним газом:
- 56-річний чоловік,
- 34-річна та 38-річна жінки,
- четверо дітей — троє дівчат підлітків та 3-місячне немовля.
Після надання медичної допомоги, їх госпіталізували до медзакладу.
В якому стані постраждалі
Всі потерпілі перебувають у лікарні селища міського типу Якимівка. Медики спершу оцінили стан потерпілих як середньої важкості. На ранок 4 лютого пацієнти перебували в задовільному стані – загрози життю немає.
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