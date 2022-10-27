Сильные вспышки и взрывы

О звуках взрывов и вспышках в небе очевидцы сообщили около 23:50. В сети также писали о возможной работе ПВО в области.

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Сильные вспышки в Запорожье:

Мониторинговая группа сообщила, что по Запорожью был нанесен удар с зенитно-ракетного комплекса С-300, вероятно, из оккупированных районов области или беспилотника.

Впоследствии появилась информация о вероятной атаке по объекту инфраструктуры.

Жители Запорожья также опубликовали фото жилого дома, где в результате взрыва выбило окна.



Какой район атаковал враг – пока не понятно / Фото местный телеграм-канал

Власти подтвердили атаку россиян

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета подтвердил прилеты в городе. Отмечают, что в результате атаки возникли пожары.

От вражеских обстрелов пострадали окрестности Запорожья и пригорода. Есть информация о возникновении пожара,

– отметил Куртев.

По данным Куртева, в настоящее время объекты инфраструктуры остаются без электроснабжения. Секретарь также сообщил, что в некоторых зданиях вылетели стекла.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Коротко о масштабной тревоге: были ли еще прилеты