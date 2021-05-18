Инцидент произошел в школе в Хортицком районе города. Девушкам по 11 лет.

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Школьницы в больнице

Девушкам оказали помощь, но пришлось их госпитализировать с отравлением. На месте работали 1 фельдшерская и 1 врачебная бригады.

Местное издание "Depo Запорожье" пишет, что полиция не получала сообщения по данному факту.

Другие инциденты с отравлениями: последние новости

  • На Черниговщине в начале мая произошла трагедия. В реанимации областной детской больницы в Чернигове после отравления грибами умер 7-месячный мальчик. Перед тем умерла его сестренка, которой было 5 лет. Грибы собрала и приготовила их мать.
  • В Одесской области в марте зафиксировали вспышку кишечной инфекции в местной школе. Отравились 8 детей. Их забрали в больницу с диагнозом энтероколит.
  • В Каменко-Днепровском районе на Запорожье в апреле женщина отравилась и впоследствии умерла. Сообщают, что она выпила ядовитое вещество для обработки растений. Неизвестно, была ли это случайность.
  • В Сумах 16-летняя девушка выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата. Затем она оказалась в реанимации с острым отравлением.

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