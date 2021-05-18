Инцидент произошел в школе в Хортицком районе города. Девушкам по 11 лет.
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Школьницы в больнице
Девушкам оказали помощь, но пришлось их госпитализировать с отравлением. На месте работали 1 фельдшерская и 1 врачебная бригады.
Местное издание "Depo Запорожье" пишет, что полиция не получала сообщения по данному факту.
Другие инциденты с отравлениями: последние новости
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- В Одесской области в марте зафиксировали вспышку кишечной инфекции в местной школе. Отравились 8 детей. Их забрали в больницу с диагнозом энтероколит.
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- В Сумах 16-летняя девушка выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата. Затем она оказалась в реанимации с острым отравлением.