Об этом на брифинге сообщил Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

По его словам, АЭС тоже в безопасности. В частности, Южно-Украинская АЭС и Запорожская АЭС в Энергодаре. Потому причин для волнений нет.

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Люди защищают свои города

Энергодар силами местных жителей уже несколько раз не пропустил врага на свою территорию. Украинцы вставали живой цепью против агрессора. К ним присоединялись работники Запорожской АЭС.

1 марта люди собрались на митинг в Энергодаре. Они пообещали россиянам "теплый" прием, приготовив многие "коктейли Молотова".

2 марта люди снова вышли на улицы города, заблокировав проход россиян. Присоединились и работники Запорожской АЭС, которая была в целях кафиров.

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