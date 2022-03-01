Украина живет в условиях войны. Поэтому, если слышно сирены, значит, существует воздушная тревога и опасность.

К теме В Днепре – воздушная тревога

Жителям нужно взять документы и вещи первой необходимости и пройти в укрытие.

Перед этим следует отключить газ и свет и другие возможные коммуникации. Также следует сказать о тревоге одиноким или немощным соседям, если они есть.

В укрытии нужно сидеть до тех пор, пока не прозвучит следующий сигнал сирены, который означает отбой тревоги.

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