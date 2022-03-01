Україна живе в умовах війни. Тому, чуючи сирени, це означає, що існує повітряна тривога й небезпека.

До теми У Дніпрі – повітряна тривога

Мешканцям треба взяти документи та речі першої необхідності й пройти в укриття.

Перед цим варто відключити газ та світло й інші можливі комунікації. Також треба сказати про тривогу самотнім чи немічним сусідам, якщо вони є.

В укритті треба сидіти до тих пір поки не лунатиме наступний сигнал сирени, який означає відбій тривоги.

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