Детали инцидента

Видео с места событий опубликовали местные телеграм-каналы. На кадрах видно, как женщина дергает мальчика за футболку и бьет по лицу.

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Советник Александра Старуха по информационной политике и связям с общественностью якобы начала угрожать матери пострадавшего мальчика своей должностью. Мол, теперь женщиной будет заниматься полиция.

По данным телеграм-канала, мама избитого мальчика написала заявление в полицию. В полиции Запорожской области пообещали журналистам 24 канала прокомментировать информацию позже, когда установят детали.

Иванус комментировать отказывается

Сама чиновница уверяет, что ничего не знает об инциденте.

Я вообще не знаю, откуда эта информация, из каких телеграм-каналов. Ничего вам не могу сказать, извините,

– заявила советник Старуха.

После того Иванус бросила трубку.

Смотрите видео избиения мальчика в Запорожье:

Что известно о Екатерине Иванус На фейсбук-странице На фейсбук-странице чиновницы указано, что она учится в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Кроме того, чиновница является основательницей маркетингового агентства Priora.

Полный текст сообщения телеграм-канала:

У нас появились новые подробности инцидента между детьми, к которому причастна ЗОГАшная пи**а Катя Иванус. Жирный пингвин, который напал на ребенка на видео, это мама Кати (бабушка одного из мальчиков, которые подрались).

После этого к конфликту подключилась сама Катя. Она схватила избитого ее мамой ребёнка и повела его к его родителям. Притащив ребенка к нему домой, Иванус стала угрожать его маме, что ею займутся "органы", потому что она особа приближенная к губернатору. Мама избитого ребёнка написала заявление в полицию.