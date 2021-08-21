Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Оказалось, что у него уже есть судимость за аналогичное преступление.
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Мужчина развратил 2 девочек
- В столичную полицию обратилась киевлянка. Женщина рассказала, что на улице Ивашкевича неизвестный мужчина развратил ее 9-летнюю дочь и подругу девочки.
- На место происшествия срочно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.
- Девочки рассказали правоохранителям, что они возвращались домой.
- За детьми в подъезд зашел мужчина и завел их на последний этаж.
- Угрожая, злоумышленник заставил девочек раздеться.
- Он фотографировал их и демонстрировал половой орган.
- После этого мужчина отобрал у детей деньги и продукты, которые они несли домой.
- Дети подробно описали злоумышленника, и оперативники отправились на его поиски.
Смотрите видео, как задержали злоумышленника:
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Мужчина уже совершал подобное преступление
С помощью видеокамер системы "Безопасный город" полицейские отследили, куда ушел злоумышленник. Его нашли менее чем за сутки.
Мужчину задержали. Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, у которого есть судимость за аналогичное преступление. Следователи начали уголовное производство по статьям "грабеж" и "развращение несовершеннолетних". Задержанному грозит до 8 лет за решеткой.
Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Киевлянин развратил 2 девочек / Фото полиции Киева