Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Оказалось, что у него уже есть судимость за аналогичное преступление.

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Мужчина развратил 2 девочек

В столичную полицию обратилась киевлянка. Женщина рассказала, что на улице Ивашкевича неизвестный мужчина развратил ее 9-летнюю дочь и подругу девочки.

На место происшествия срочно выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.

Девочки рассказали правоохранителям, что они возвращались домой.

За детьми в подъезд зашел мужчина и завел их на последний этаж.

Угрожая, злоумышленник заставил девочек раздеться.

Он фотографировал их и демонстрировал половой орган.

После этого мужчина отобрал у детей деньги и продукты, которые они несли домой.

Дети подробно описали злоумышленника, и оперативники отправились на его поиски.

Смотрите видео, как задержали злоумышленника:

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Мужчина уже совершал подобное преступление

С помощью видеокамер системы "Безопасный город" полицейские отследили, куда ушел злоумышленник. Его нашли менее чем за сутки.

Мужчину задержали. Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин, у которого есть судимость за аналогичное преступление. Следователи начали уголовное производство по статьям "грабеж" и "развращение несовершеннолетних". Задержанному грозит до 8 лет за решеткой.

Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Киевлянин развратил 2 девочек / Фото полиции Киева