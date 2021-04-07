Работники непродовольственного рынка в Запорожье 7 апреля вышли на протест. Они непрерывно ходили по пешеходному переходу и заблокировали движение транспорта.

Полиция, приехавшая на место митинга, призвала людей не мешать движению. Но вместо этого столкнулись с сопротивлением.

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Митинг против карантина в Запорожье

Собрались предприниматели у остановки общественного транспорта "улица Жуковского". На митинге было более 30 работников рынка "Анголенко", которые перекрыли движение транспорта.

Люди митинговали против закрытия рынка, требуя дать им работать. Полиция, которая приехала, чтобы разблокировать движение, начала просить людей разойтись. Однако митингующие выразили сопротивление. Как сообщают в полиции, одна женщина вела себя особенно вызывающе. К тому же она игнорировала карантинные ограничения.

Митинг предпринимателей в Запорожье / Фото ZaБор

После того, как сотрудники полиции пытались привлечь ее к административной ответственности, около 20 участников митинга помешали этому и оказали сопротивление. Впрочем, к счастью, никто не пострадал. Митингующие разошлись, а движение разблокировали.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о сопротивлении работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

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