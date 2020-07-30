В Запорожье молодые люди избили пенсионеров. Ребятам не понравилось, что машина пенсионеров ехала на малой скорости. В результате у одного из пострадавших диагностировали перелом ноги в трех местах.

27 июля в Запорожье трое парней на MG 5 обогнали Skoda Fabia, в которой были пенсионеры, и прижали ее к обочине дороги, сообщает очевидец происшествия Сергей Барбашин.

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Молодые "бандиты" решили научить ездить пенсионеров в том же скоростном режиме, в котором сами передвигаются по населенному пункту, но уже с помощью бить и ударов ног,

– говорит очевидец.

По его сведениям, сначала ребята били битами по кузову Skoda Fabia. В то время в машине сидели двое пожилых мужчин и женщина. После этого водитель MG 5 несколько раз ударил битой в грудную клетку одного из пенсионеров, другой парень избил ногами физически слабого человека – 65-летнего пенсионера. В результате этого дедушка получил перелом ноги в трех местах.

Молодчики сели в машину и скрылись, "забыв" на месте происшествия своего друга. Однако тот в избиении пенсионеров не участвовал. В комментариях под постом парень написал, что его просто подвозили, а с водителем машины он малознаком.

Сейчас пострадавшие – в больнице, нападавших разыскивает полиция.