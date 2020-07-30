У Запоріжжі молодики побили пенсіонерів. Хлопцям не сподобалось, що машина пенсіонерів їхала на малій швидкості. У результаті в одного з постраждалих діагностували перелом ноги у трьох місцях.

27 липня у Запоріжжі троє молодиків на MG 5 обігнали Skoda Fabia, в якій були пенсіонери та притиснули її до узбіччя дороги, повідомляє очевидець події Сергій Барбашин.

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Молоді "бандити" вирішили навчити їздити пенсіонерів в тому ж швидкісному режимі, в якому самі пересуваються по населеному пункті, але вже за допомогою бити і ударів ніг,

– каже очевидець.

За його свідченнями, спочатку хлопці били битами по кузові Skoda Fabia. В той час в машині сиділи двоє літніх чоловіків та жінка. Після цього водій MG 5 кілька разів вдарив битою у грудну клітку одного з пенсіонерів, інший хлопець побив ногами фізично найслабшого чоловіка – 65-річного пенсіонера. В результаті цього дідусь отримав перелом ноги у трьох місцях.

Молодики сіли в машину та втекли, "забувши" на місці події свого друга. Однак той у побитті пенсіонерів участі не брав. У коментарях під постом хлопець написав, що його просто підвозили, а з водієм машини він малознайомий.

Зараз потерпілі – в лікарні, нападників розшукує поліція.