Покупатель возмутился, почему в магазине цены не округляются, а указываются без одной копейки. Видео конфликта выложили в соцсети очевидцы.

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В супермаркете Запорожья возник скандал из-за 1 копейки

Мужчина рассчитывался за товары на кассе в супермаркете, когда обнаружил, что работница не отдала ему сдачу. Речь шла об 1 копейке.

Сотрудники попытались объяснить, что такие цены были всегда, причем не только в их сети магазинов. Они подчеркнули, что из обращения пока выведены монеты номиналами 1, 2, 5 копеек.

Впрочем недовольный клиент заявил, что людей обманывают, когда указывают на ценниках цифры, вроде 12,99. Якобы таким образом супермаркеты наживаются на покупателях.

На вас работают лучшие умы, аналитики, чтобы забрать у меня 1 копейку. Моими деньгами пользуетесь. А миллионы как делаются,

– подчеркнул он.

Кассирша также отметила, что и клиенты не доплачивают копейки, когда рассчитываются за товар. Например, если продукция стоит 12,44 гривен, то люди платят только 12,40. А эти 4 копейки списываются.

Мужчина поскандалил из-за 1 копейки сдачи: смотрите видео

В комментариях к посту многие поддержали недовольного покупателя. Мол, кассиры обязаны дать сдачу, даже если это 1 копейка. Впрочем, некоторые пользователи считают, что такие цены на продукты установлены правильно:

"Он правильно сделал, они обязаны выдать сдачу. А если у них нет 1 копейки, пусть цены округленные ставят";

"Мужчина, наверное, пропустил момент, когда некоторые монеты вышли из обращения и появились правила округления суммы покупки. А те, кто пишет, что магазины виноваты, устанавливая цены в 35,77 – не правы. Если покупка единичная, то будет округление по правилам. А если много товара, то копейки сплюсуються, и там по ситуации".

Обратите внимание! Разменные монеты номиналами 1, 2, 5 копеек были выведены из обращения 1 октября 2019 года.