Историческое железо на морском дне: На Запорожье обнаружили останки винтовки Мосина – видео
В Украине готовятся к сезону отпусков. Запорожские чрезвычайники и коммунальщики взялись за очистку морского дна пляжей на азовских курортах – в Бердянске, Приморске и Кирилловке.
Источник:24 канал
Руководитель спасательного поста Андрей Печерский отправился в воду с металлоискателем. Прибор очень быстро наткнулся на железо, и не простое – историческое.
Обратите внимание Испания готова принимать иностранных туристов: когда это произойдет
Вероятно, это останки винтовки Мосина, которой воевали и во время Первой, и во время Второй мировой войны. "Подробнее будут разбираться эксперты", – отметил начальник спасательного поста.
Гораздо более опасные железки нашли в Кирилловке – противотанковую мину ТМ-42 времен Второй мировой войны. Ее забрали и взорвали специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас их больше волнуют современные – металлические и бетонные конструкции в воде, которые очень опасны для любителей нырять.
С берега забегают в воду, могут нырнуть, удариться головой. Спасатель, который находится на берегу, может вовремя не среагировать. Большое скопление людей и приводит к летальным исходам,
– отметил заместитель начальника аварийно-спасательного отряда ГСЧС Василий Ткач.
После зимних штормов под водой осталось немало подобных предметов, опасных для пловцов.
К началу лета 2021 года чрезвычайники должны обследовать более 100 километров пляжей и извлечь оттуда все, что угрожает отдыхающим.
В Запорожье готовятся к сезону отпусков: смотрите сюжет 24 канала
Поделиться новостью