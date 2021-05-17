В Украине готовятся к сезону отпусков. Запорожские чрезвычайники и коммунальщики взялись за очистку морского дна пляжей на азовских курортах – в Бердянске, Приморске и Кирилловке.

Руководитель спасательного поста Андрей Печерский отправился в воду с металлоискателем. Прибор очень быстро наткнулся на железо, и не простое – историческое.

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Вероятно, это останки винтовки Мосина, которой воевали и во время Первой, и во время Второй мировой войны. "Подробнее будут разбираться эксперты", – отметил начальник спасательного поста.

Гораздо более опасные железки нашли в Кирилловке – противотанковую мину ТМ-42 времен Второй мировой войны. Ее забрали и взорвали специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кстати! Также спасатели обезвредили одну минометную мину 82-миллиметрового калибра, которая сохранилась со времен предыдущих войн.

Сейчас их больше волнуют современные – металлические и бетонные конструкции в воде, которые очень опасны для любителей нырять.

С берега забегают в воду, могут нырнуть, удариться головой. Спасатель, который находится на берегу, может вовремя не среагировать. Большое скопление людей и приводит к летальным исходам,

– отметил заместитель начальника аварийно-спасательного отряда ГСЧС Василий Ткач.

После зимних штормов под водой осталось немало подобных предметов, опасных для пловцов.

К началу лета 2021 года чрезвычайники должны обследовать более 100 километров пляжей и извлечь оттуда все, что угрожает отдыхающим.

В Запорожье готовятся к сезону отпусков: смотрите сюжет 24 канала