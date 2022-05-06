До 8 мая селяне должны указать, сколько у них земли и сколько сдают в аренду. Если люди не заполнят соответствующую форму до указанной даты, оккупанты заберут у них всю землю.

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Если люди заполнят форму вовремя, то им выдадут бумажку, которая позволит обрабатывать землю. Об этом сообщили в Сумской ОВА 6 мая.

В Черниговке оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько – в аренде. Только после этого будет выдана лицензия на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, которая не указана в бумагах,

– говорится в сообщении.

В то же время в Михайловке российские оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны заново зарегистрироваться по правилам захватчиков.

Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только для общины.

Регистрацию предпринимателей начали и в оккупированном Энергодаре. Те, кто не придут в администрацию и не зарегистрируются, не смогут работать в городе.

Две сим-карты меняют на авто

Жители оккупированной Васильевки рассказывают, что российские военные в городе пытаются выменять одну сим-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 гривен за литр.

В Днепрорудном две сим-карты меняют сразу на авто. Дело в том, что захватчики хотят звонить по телефону друг другу и домой, но телефонов не имеют, связи – тоже.

Ситуация на временно оккупированных территориях

В оккупированной Херсонской области "власть" хочет запретить инстаграм и фейсбук. Дело в том, что указанные соцсети "дестабилизируют" ситуацию.

Российские оккупанты устроили настоящую блокаду в Херсоне. Они не пускают и не выпускают никого из города.

В заблокированном Мариуполе захватчики устанавливают новые дорожные указатели на российском языке. Также оккупанты в Мариуполе вместе с коллаборантами вернули "ГАИ", которое якобы теперь подчиняется "министерству внутренних дел" оккупированной территории Донецкой области.

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