На Запорожье оккупанты манипулируют: сообщают время и место обстрелов якобы со стороны ВСУ

Российские убийцы пытаются дискредитировать вооруженные силы Украины. На временно оккупированных территориях, в частности и в Запорожской области, они заранее сообщают об обстрелах якобы от украинцев.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности. Оккупанты используют громкоговорители, чтобы объявить об атаке.

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После этого россияне совершают артиллерийские обстрелы "объявленной" территории.

Хотят сломить сопротивление

Рашисты пытаются узнать, как отреагировали люди на подобные сообщения. Они стремятся деморализовать местное население оккупированных районов, чтобы сломить сопротивление и заставить примириться с преступными действиями.

Защитники Украины не используют варварскую тактику обстрела гражданской инфраструктуры даже в случае необходимости нейтрализации вражеских сил,

– отметили в Центре.

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