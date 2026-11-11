Оккупанты переодеваются в форму на ТЭС и ЗАЭС: какова ситуация в Запорожской области

Об этом в прямом эфире 24 Канала сообщил корреспондент из Запорожья. Он опроверг очередные фейки захватчиков о так называемом освобождении села Васильковка, пояснил, что враг пытается скрыть свои преступления.

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Переодевание оккупантов на ТЭС и Запорожской АЭС

В последнее время зафиксированы новые циничные манипуляции захватчиков на оккупированных энергетических объектах региона. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял о якобы гибели работника АЭС и работника тепловой станции в результате ударов неизвестных беспилотников.

Однако украинские OSINT-расследователи обнародовали доказательства того, кто на самом деле находится на этих предприятиях. На фотографиях с тепловой станции запечатлены бойцы Росгвардии, одетые в спецодежду компании ДТЭК. Кроме того, обнародовано видео, на котором российские минометчики после обстрелов правого берега разгуливают в касках и спецодежде персонала Запорожской АЭС.

То есть это военное преступление согласно Женевской конвенции – когда военные наряжаются в такой маскарад. Ну и, опять же, пусть господа из МАГАТЭ посмотрят, что там на самом деле происходит.– отметил корреспондент.

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Подобные действия россиян лишь подтверждают их регулярные попытки маскироваться под мирный персонал и гражданских на захваченной территории.

Массированные удары дронов и авиации по Запорожью

В то же время областной центр и прилегающие районы страдают от постоянных атак. Второй день подряд над городом фиксируются реактивные беспилотники, а чрезвычайные службы выезжают на ликвидацию последствий попаданий в жилой сектор.

Накануне в результате удара по жилому многоэтажному дому пострадали 42-летний мужчина и две женщины, одна из которых получила осколочное ранение левой руки. Всего за сутки захватчики нанесли более 1100 ударов по 54 населенным пунктам области, применив 107 дронов, авиабомбы и артиллерию. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Сорвались с цепи путинские пилоты: под утро мониторинговые каналы сообщали об одновременном нахождении в воздухе около 15 УАБ, летевших на пригород Запорожья, в Гуляйпольский и Ореховский районы.– сообщил корреспондент.

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Украинские защитники ведут активную охоту на вражескую технику, в частности бойцы 65-й отдельной механизированной бригады регулярно уничтожают российские дроны в небе.

Что известно о поисковых работах в Камышевахе?

На месте трагедии в Камышевахе продолжается сложная спасательная операция. Оккупанты цинично мешают разбору завалов, направляя туда свои ударные беспилотники, поэтому антидроновым подразделениям полиции приходится постоянно отстреливать вражеские цели.

Жертвами российских дроновых атак на месте поисков стали даже служебные кинологические собаки: у одного животного перебило лапу, другая находится в стрессовом состоянии из-за взрывов. На данный момент из-под руин извлекли тела 55 погибших, из которых идентифицировали 30 человек, а под завалами могут оставаться еще около 19 человек.

Камышеваха претендует сейчас на статус крупнейшего военного преступления московитов против мирного населения. И оккупанты очень не хотят, чтобы там была установлена реальная картина, сколько людей погибло– отметил корреспондент.

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Несмотря на постоянную опасность, спасатели продолжают делать все возможное для расчистки разрушенных конструкций.

Обстановка на фронте и наращивание сил противника

На Гуляйпольском направлении захватчики предприняли три попытки штурма в районе Рождественки и Долинки, а на Ореховском – провели атаку в сторону Червоной Криницы. По данным аналитиков DeepState, зафиксировано лишь незначительное продвижение оккупантов в "серой зоне" в районе Белогорья.

Командир 7-го корпуса ДШВ Евгений Ласийчук отметил, что россияне часто прибегают к так называемым "флаговтикам", однако их быстро ликвидируют или берут в плен. В то же время на этом участке враг сосредоточил группировку численностью около 50 тысяч военных, безуспешно пытаясь прорвать украинскую оборону.

Что было известно о ситуации в Запорожской области?

Напряженная ситуация в регионе сопровождается регулярным террором в отношении гражданского населения прифронтовых городов и сел. В частности, масштабная трагедия и циничное преступление в Камышевахе стали очередным свидетельством целенаправленного истребления украинцев армией РФ. Наряду с этим на оккупированной части области захватчики систематически нарушают законы войны и нередко переодеваются в гражданскую одежду или рабочую форму предприятий для маскировки своих огневых позиций.