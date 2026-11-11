Окупанти перевдягаються в уніформу на ТЕС та ЗАЕС: яка ситуація на Запоріжжі

Про це в прямому ефірі 24 Каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Він спростував чергові фейки загарбників про так зване визволення села Васильківка, пояснивши, що ворог намагається приховати свої злочини.

Adv

популярні відео

Перевдягання окупантів на ТЕС та Запорізькій АЕС

Останнім часом зафіксовано нові цинічні маніпуляції загарбників на окупованих енергетичних об'єктах регіону. Раніше очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявляв про нібито загибель працівника АЕС та працівника теплової станції внаслідок ударів невідомих безпілотників.

Утім, українські OSINT-розслідувачі оприлюднили докази того, хто насправді перебуває на цих підприємствах. На світлинах з теплової станції зафіксовані бійці Росгвардії, вдягнені у спецодяг компанії ДТЕК. Крім того, оприлюднено відео, де російські мінометники після обстрілів правого берега розгулюють у касках та спецодязі персоналу Запорізької АЕС.

Тобто це військовий злочин згідно із Женевською конвенцією, щоб військові обряджалися в такий маскарад. Ну і, знову, хай пани з МАГАТЕ подивляться, що там насправді відбувається.– зазначив кореспондент.

Реклама

Подібні дії росіян лише підтверджують їхні регулярні спроби маскування під мирний персонал та цивільних на захопленій території.

Масовані дронові та авіаційні удари по Запоріжжю

Водночас обласний центр та прилеглі райони потерпають від постійних атак. Другий день поспіль над містом фіксують реактивні безпілотники, а надзвичайні служби виїжджають на ліквідацію наслідків влучань у житловий сектор.

Напередодні внаслідок удару по житловій багатоповерхівці постраждали 42-річний чоловік і дві жінки, одна з яких зазнала уламкового поранення лівої руки. Загалом за добу загарбники завдали понад 1100 ударів по 54 населених пунктах області, застосувавши 107 дронів, авіабомби та артилерію. Унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 15 зазнали поранень.

Зірвалися з ланцюга путінські пілоти: під ранок моніторингові канали писали про одночасне перебування в повітрі близько 15 КАБів, що летіли на передмістя Запоріжжя, Гуляйпільщину та Оріхівщину.– повідомив кореспондент.

Реклама

Українські оборонці ведуть активне полювання на ворожу техніку, зокрема бійці 65-ї окремої механізованої бригади регулярно знищують російські дрони в небі.

Що відомо про пошукові роботи у Комишувасі?

На місці трагедії в Комишувасі триває складна рятувальна операція. Окупанти цинічно заважають розбору завалів, спрямовуючи туди свої ударні безпілотники, через що антидроновим підрозділам поліції доводиться постійно відстрілювати ворожі цілі.

Жертвами російських дронових атак на місці пошуків стали навіть службові кінологічні собаки: одній тварині перебило лапу, інша перебуває у стресовому стані через вибухи. Наразі з-під руїн дістали тіла 55 загиблих, з яких ідентифікували 30 людей, а під завалами можуть залишатися ще близько 19 осіб.

Комишуваха претендує зараз на статус найбільшого військового злочину московитів проти мирного населення. І окупанти дуже не хочуть, щоб там була встановлена реальна картина, скільки людей загинуло– зауважив кореспондент.

Реклама

Попри безперервну небезпеку, рятувальники продовжують робити все можливе для розчищення зруйнованих конструкцій.

Обстановка на фронті та накопичення сил ворога

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили три спроби штурмів біля Різдвянки й Долинки, а на Оріхівському атакували в бік Червоної Криниці. За даними аналітиків DeepState, зафіксовано лише незначне просування окупантів у сірій зоні в районі Білогір'я.

Командир 7-го корпусу ДШВ Євген Ласійчук зауважив, що росіяни часто вдаються до так званих флаговтиків, однак їх швидко ліквідовують або беруть у полон. Водночас на цьому відтинку ворог зосередив угруповання чисельністю близько 50 тисяч військових, марно намагаючись продавити українську оборону.

Що було відомо про ситуацію в Запорізькій області?

Напружена ситуація в регіоні супроводжується регулярним терором цивільного населення прифронтових міст і сіл. Зокрема, масштабна трагедія та цинічний злочин у Комишувасі стали черговим свідченням цілеспрямованого винищення українців армією РФ. Разом із цим на окупованій частині області загарбники системно порушують закони війни й нерідко переодягаються у цивільне або робочу форму підприємств для маскування своїх вогневих позицій.