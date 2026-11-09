Полювання на рятувальників та удари по мостах: що коять окупанти на Запоріжжі

Обстановку в регіоні станом на початок тижня проаналізував кореспондент із Запоріжжя в прямому ефірі 24 Каналу. За його словами, противник продовжує щоденний терор міст і сіл області, намагаючись зруйнувати цивільну інфраструктуру та зірвати роботу українських служб.

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Що відбувається в Комишувасі?

У Комишувасі продовжується складна операція з розбирання завалів гуманітарного об'єкта, по якому російські війська завдали ударів КАБами та ФАБом. Проте загарбники цілеспрямовано намагаються перешкодити рятувальним роботам і приховати сліди трагедії.

Схоже, росіяни вирішили завадити нашим рятувальникам це робити, оскільки вони розуміють, що документування військового злочину такого масштабу буде вироком для них у міжнародних організаціях– зазначив журналіст.

Окупанти спочатку пошкодили спецтехніку, а згодом спрямували три дрони на надзвичайників. Як наслідок, сталися повторні удари по рятувальниках, через що двоє водіїв ДСНС зазнали поранень. Наразі знайдено 55 тіл загиблих, 29 осіб уже ідентифіковано, а ще 45 вважаються зниклими безвісти.

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Удари по мостах та обстріли Запоріжжя

Ворожі війська не припиняють спроб атакувати запорізькі мости, прагнучи паралізувати сполучення через Дніпро. Під час небезпеки рух транспорту тимчасово перекривають, а нещодавні ремонтні роботи допомогли зберегти функціональність переправ. За словами кореспондента, суттєвих успіхів ці удари ворогу не принесли.

Сьогодні ще о 9 ранку було атаковано Запоріжжя, одна бомба розірвалася десь у передмісті, а ще дві долетіли до меж обласного центру– повідомив кореспондент.

Після 11 години в місті знову пролунав потужний вибух через атаку реактивного снаряда. Загалом за добу загарбники завдали сотні ударів по десятках населених пунктів Запорізької області.

Ситуація на лінії зіткнення

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій загарбників не фіксувалося, на Гуляйпільському ж Сили оборони відбили п'ять ворожих штурмів у районах Успішного та Тернуватого. Українські захисники завдали противнику відчутних втрат біля Малої Токмачки та Новоданилівки.

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Повідомляють військові з міст, пишуть, що добряче насипали наші ЗСУ ворогу в районі Малої Токмачки, куди він там намагався просочитися– зауважив кореспондент.

Українські бійці успішно вибивають окупантів із зайнятих позицій, водночас на окремих ділянках фронту просунулися Сили оборони. Окрім того, українські сили влучно вразили ворожий загін операторів дронів на Бердянщині.

Ситуація на ЗАЕС: цинічне перевдягання, обстріли, блекаут



Російські військові захопили спецодяг ДТЕК на станції в Енергодарі. Загарбники навмисно одягають форму українських енергетиків і ходять у ній територією об'єкта, сподіваючись уникнути ударів українських безпілотників. Такі дії ворожої армії є прямим порушенням Женевської конвенції, тоді як у МАГАТЕ традиційно уникають рішучих заяв.

Окрім маскування загарбників під цивільних фахівців, на ядерному об'єкті тривають регулярні аварійні відключення. Напередодні на станції стався черговий блекаут після того, як російські військові знову обстріляли енергосистему та перебили лінію 330 кіловольт, яка живила станцію.

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Українські енергетики оперативно відновили живлення приблизно о 18-й годині, завдяки чому станція вийшла з режиму знеструмлення у напівнормальний режим. Водночас російські оператори дронів, які атакують мирне населення на Запоріжжі та Херсонщині, також зазнають ударів у відповідь.

Що було відомо раніше?

Ситуація в Запорізькій області залишається під пильною увагою через щоденний терор цивільного населення. Лише за останній час окупанти здійснили понад 800 ударів по мирних громадах краю.

Також загарбники посилюють пропаганду серед молоді, роздаючи фейкові нагороди колаборантам.

Водночас цивільні мешканці демонструють неймовірну мужність і жагу до волі. Показовою стала історія 69-річного мешканця міста Пологи Володимира Войченка, який подолав десятки кілометрів мінними полями повз блокпости окупантів на велосипеді, щоб дістатися підконтрольної Україні території.