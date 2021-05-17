Шла в больницу и оказалась под землей: в Запорожье под женщиной провалился тротуар
В Запорожье возле больницы женщина упала в провал. Под ней прямо на тротуаре провалилась брусчатка.
Источник:"ZaBor"
ЧП произошло 16 мая в Коммунаровском районе Запорожья. Случилось это возле Запорожской областной клинической больницы.
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Женщина провалилась под землю
- Пенсионерка шла в больницу, чтобы навестить своего родственника.
- Прямо у входа в больницу она просто провалилась по пояс в землю.
- Чтобы помочь женщине выбраться из провала, на место происшествия пришлось вызвать спасателей.
- Женщина, к счастью, не пострадала и не нуждалась в госпитализации.
Одной ногой женщина застряла в провале / Фото "ZaBor"
На месте медики осмотрели женщину / Фото "ZaBor"
Причина, по которой брусчатка провалилась прямо под ногами женщины, не известна.
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