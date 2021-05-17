В Запорожье возле больницы женщина упала в провал. Под ней прямо на тротуаре провалилась брусчатка.

ЧП произошло 16 мая в Коммунаровском районе Запорожья. Случилось это возле Запорожской областной клинической больницы. Посмотрите, как На Львовщине загорелся рейсовый автобус с двумя десятками пассажиров Женщина провалилась под землю Пенсионерка шла в больницу, чтобы навестить своего родственника.

Прямо у входа в больницу она просто провалилась по пояс в землю.

Чтобы помочь женщине выбраться из провала, на место происшествия пришлось вызвать спасателей.

Женщина, к счастью, не пострадала и не нуждалась в госпитализации.

Одной ногой женщина застряла в провале / Фото "ZaBor"

На месте медики осмотрели женщину / Фото "ZaBor" Причина, по которой брусчатка провалилась прямо под ногами женщины, не известна.