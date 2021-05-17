У Запоріжжя поблизу лікарні жінка потрапила у провалля. Під нею прямо на тротуарі провалилася бруківка.

Надзвичайна подія сталася 16 травня в Комунарівському районі Запоріжжя. Трапилося це біля Запорізької обласної клінічної лікарні. Подивіться, як На Львівщині загорівся рейсовий автобус з двома десятками пасажирів Жінка провалилася під землю Пенсіонерка йшла до лікарні, аби навідати свого родича.

Прямо біля входу в лікарню вона просто провалилася по пояс під землю.

Щоб допомогти жінці вибратися з провалу, на місце події довелося викликати рятувальників.

Жінка, на щастя, не постраждала і не потребувала шпиталізації.

Однією ногою жінка застрягла у проваллі / Фото "ZaBor"

На місці медики оглянули жінку / Фото "ZaBor" Яка причина того, що бруківка розвалилася прямо під ногами жінки, інформації наразі немає.