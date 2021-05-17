Йшла до лікарні і опинилася під землею: у Запоріжжі під жінкою провалився тротуар
У Запоріжжя поблизу лікарні жінка потрапила у провалля. Під нею прямо на тротуарі провалилася бруківка.
Джерело:"ZaBor"
Надзвичайна подія сталася 16 травня в Комунарівському районі Запоріжжя. Трапилося це біля Запорізької обласної клінічної лікарні.
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Жінка провалилася під землю
- Пенсіонерка йшла до лікарні, аби навідати свого родича.
- Прямо біля входу в лікарню вона просто провалилася по пояс під землю.
- Щоб допомогти жінці вибратися з провалу, на місце події довелося викликати рятувальників.
- Жінка, на щастя, не постраждала і не потребувала шпиталізації.
Однією ногою жінка застрягла у проваллі / Фото "ZaBor"
На місці медики оглянули жінку / Фото "ZaBor"
Яка причина того, що бруківка розвалилася прямо під ногами жінки, інформації наразі немає.
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