Об этом сообщает корреспондентка Суспільного Алина Елевтерова.

Отец Владимир рассказал, что перед венчанием нужно исповедоваться и сделать дополнительные приготовления. Однако в этом случае процедуру решили максимально упростить, поскольку одна из пар должна на следующее утро добровольцами ехать на фронт.

Я спросил у них: "У вас хотя бы кольца есть?". Обручальное кольцо не было, и магазины не работали. Поэтому мы вместо кольца использовали кольца из-под брелков на ключе. Они обвенчались, у них свидетелями была вторая пара. Потом поменялись. В конце свидетели обменялись номерами телефонов, чтобы не терять контакт, потому что не были знакомы,

– рассказал настоятель.

Храм святого Николая в Запорожье не является бомбоубежищем, но они прячут людей в случае необходимости и воздушной тревоги, сообщил священник.

Отец Владимир / Фото Общественное

"Ночью были люди, которые боялись, более 10 человек. Сегодня, когда была сирена, слышно было обстрелы. Ракеты взорвались, здесь было 50 человек. Вчера было 20-30 человек", – добавил отец Владимир.