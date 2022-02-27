Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Аліна Елєвтєрова.

Отець Володимир розповів, що перед вінчанням треба сповідатись і зробити додаткові приготування. Проте у цьому випадку процедуру вирішили максимально спростити, оскільки одна з пар мала наступного ранку добровольцями їхати на фронт.

Я спитав у них: "У вас хоча б обручки є?". Обручок не було, і магазини не працювали. Тож ми замість обручок використали кільця з-під брелків на ключі. Вони обвінчались, у них свідками була друга пара. Потім помінялися. В кінці свідки обмінялись номерами телефонів, щоб не втрачати контакт, бо не були до цього знайомі,

– розповів настоятель.

Храм святого Миколая у Запоріжжі не є бомбосховищем, але вони укривають людей в разі потреби та повітряної тривоги, повідомив священник.

Отець Володимир / Фото Суспільне

"Вночі були люди, які боялися, понад 10 осіб. Сьогодні, коли була сирена, чутно було обстріли. Ракети взірвались, тут було 50 осіб. Вчора було 20–30 людей", – додав отець Володимир.

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