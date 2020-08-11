В Вольнянском районе Запорожской области люди совершили самосуд над группой живодеров, которые пытали животных. Их дом и автомобиль подожгли.

Организатора группы серьезно избили. Видео, на котором горит дом, появилось ночью 11 августа в инстаграме "Это Запорожье".

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Вероятно, людей разозлило то, что полиция отпустила главную актрису порнографических роликов с животными.

Авторы видео призвали людей воздержаться от самосуда и незаконных методов воздействия. Однако пользователи сети в комментариях под постом придерживаются иного мнения.

"За преступлением следует наказание", "А что делать, если полиция закрывает на это глаза", – пишут пользователи в комментариях.

Что известно о группе живодеров в Запорожье

В Запорожской области разоблачили живодеров, которые издевались над животными, снимая это на видео. Ролики выкладывали в закрытую группу "Вконтакте", доступ к которой продавали за 50 долларов. Главную актрису в роликах полиция отпустила до проведения экспертизы.

Однако девушка оправдывается, что якобы не было другого выбора и пытала животных ради денег.

Живодерам грозит до 8 лет лишения свободы.