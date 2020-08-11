У Вольнянському районі Запорізької області люди вчинили самосуд над групою шкуродерів, які катували тварин. Їхній будинок та автомобіль підпалили.

Організатора групи серйозно побили. Відео, на якому горить будинок з'явилось вночі 11 серпня в інстаграмі "Це Запоріжжя".

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Ймовірно, людей розлютило те, що поліція відпустила головну акторку порнографічних роликів з тваринами.

Автори відео закликали людей утриматись від самосуду та незаконних методів впливу. Однак користувачі мережі у коментарях під постом дотримуються іншої думки.

"За злочином слідує покарання", "А що робити, якщо поліція закриває на це очі", – пишуть користувачі у коментарях.

Що відомо про групу шкуродерів у Запоріжжі

У Запорізькій області викрили шкуродерів, які знущалися на тваринами, знімаючи це на відео. Ролики викладали у закриту групу "Вконтакте", доступ до якої продавали за 50 доларів. Головну акторку у роликах поліція відпустила до проведення експертизи.

Однак дівчина виправдовується, що нібито не мала іншого вибору та катувала тварин заради грошей.

Шкуродерам загрожує до 8 років позбавлення волі.