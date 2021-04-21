В Новониколаевке Запорожской области мужчина устроил драку с правоохранителями. Перед тем он измазался в грязи и бегал вокруг, используя ругань.

Мужчину направили на лечение в областную психиатрическую больницу. Он страдает психическими расстройствами, но в состоянии алкогольного опьянения не находился. Об этом 24 каналу сообщили в полиции Запорожской области.

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Что известно об инциденте

Как пишет местное издание "Zabor", очевидцы рассказали, что 19 апреля мужчина укладывал плитку на тротуаре, а потом начал вести себя странно. В частности, бегал по кругу.

На видео, опубликованном в cети, видно, что за действиями мужчины наблюдали полицейские. Однако на замечание правоохранителя, он лишь бросил в его сторону куртку, а затем ударом сбил с ног. После чего мужчина принялся убегать, а полицейские отправились за ним. Его удалось догнать.

Открыли дело

Полиция открыла дело о хулиганстве. Также проверяют действия правоохранителей на вероятную непрофессиональность. В частности, из-за того, что вовремя не помешали поведению мужчины.

Обратите внимание! В одном из львовских парков 18 апреля пьяный мужчина напал на патрульных. Он избил их во время задержания. Правоохранители обращались к медикам.