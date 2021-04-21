У Новомиколаївці Запорізької області чоловік влаштував бійку з правоохоронцями. Перед тим він вимазався у багнюзі та бігав довкола, використовуючи лайку.

Чоловіка направили на лікування до обласної психіатричної лікарні. Він страждає на психічні розлади, але в стані алкогольного сп'яніння не перебував. Про це 24 каналу повідомили у поліції Запорізької області.

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Що відомо про інцидент

Як пише місцеве видання "Zabor", очевидці розповіли, що 19 квітня чоловік вкладав плитку на тротуарі, а потім почав поводитись дивно. Зокрема, бігав по колу.

На відео опублікованому в мережі видно, що за діями чоловіка спостерігали поліцейські. Однак на зауваження правоохоронця, він лиш кинув у його сторону куртку, а потім ударом збив з ніг. Після чого чоловік взявся втікати, а поліцейські вирушили за ним. Його вдалось наздогнати.

Відкрили справу

Поліція відкрила справу щодо хуліганства. Також перевіряють дії правоохоронців на ймовірну непрофесійність. Зокрема, через те, що вчасно не завадили поведінці чоловіка.

Зверніть увагу! В одному з львівських парків 18 квітня п'яний чоловік напав на патрульних. Він побив їх під час затримання. Правоохоронці звертались до медиків.