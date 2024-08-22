Через месяц Дмитрию должно было исполниться 15 лет, однако россияне оборвали его жизнь. В момент удара парень вместе с друзьями был возле детского кафе, в которое попал вражеский снаряд.

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Дмитрия Гречаника провели в последний путь

Прощались с Дмитрием Гречаником в родной гимназии в Малокатериновке. Директор гимназии Надежда Грибова рассказала, что парень был всегда улыбчивым, добросовестным учеником и был готовым починить любую технику.

Дмитрий также обожал мотоспорт и автомобили.

Целеустремленный, потому что у него была мечта стать автослесарем и он имел уже большую практику – ремонтировал технику своим друзьям, знакомым,

– поделилась директор гимназии.

В день трагедии парень прибежал в сельсовет, чтобы сообщить, что его зачислили в Запорожский лицей, где он будет учиться на автослесаря. Близкая подруга парня Анжелика рассказала, что Дмитрий имел амбициозные планы на будущее, хотел открыть автомастерскую.

Во время прощания друзья-мотолюбители устроили для Дмитрия последний мотопробег.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память!