Стало известно, что оккупационные войска России цинично попали прямо в детское кафе. К сожалению, среди детей есть раненые.
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Оккупанты цинично попали по детскому кафе в Запорожской области
Оккупационные войска России в очередной раз нанесли удар по региону Украины, в результате чего есть пострадавшие.
Так, в результате российского удара по Малокатериновке Запорожской области есть раненые. Собственно, речь идет о детях.
По словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, 3 детей ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.
Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить,
– подчеркнул глава местной ОВА.