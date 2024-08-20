Стало известно, что оккупационные войска России цинично попали прямо в детское кафе. К сожалению, среди детей есть раненые.

Смотрите также Враг бил по Казачьей Лопани на Харьковщине из танка: количество раненых возросло

Оккупанты цинично попали по детскому кафе в Запорожской области

Оккупационные войска России в очередной раз нанесли удар по региону Украины, в результате чего есть пострадавшие.

Так, в результате российского удара по Малокатериновке Запорожской области есть раненые. Собственно, речь идет о детях.

По словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, 3 детей ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Враг попал прямо в детское кафе. Террорист калечит гражданских людей и не остановится даже перед детьми. Должны остановить,

– подчеркнул глава местной ОВА.