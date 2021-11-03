Военные называют Залужного, которого провели в последний путь, "человеком-эпохой". Мужчина был человеком со стержнем – понимал, как нужно действовать.

К теме Умер легендарный ветеран Иван Залужный, который потерял единственного внука в войне с Россией

В Запорожье простились с Иваном Залужным

Ветеран войны на Донбассе Михаил Пирог отметил, что Залужный очень хотел дождаться победы Украины в войне на Донбассе.

К большому сожалению, победа еще не одержана. Он жил победой, мечтал о ней и был уверен, что она будет. Это очень мощный человек. Если бы он был немножко моложе, то из него бы вышел мощный государственник,

– подчеркнул Пирог.



В Запорожье простились с ветераном Иваном Залужным / Фото Укринформ

В церемонии приняли участие военные Нацгвардии, в частности представители воинской части, в которой служил внук мужчины Иван Гутник-Залужный. Похоронили 103-летнего ветерана на Осипенковском кладбище.

Напомним, жизнь легендарного ветерана оборвалась 31 октября.



Залужный умер на 103-м году жизни / Фото Укринформа

Залужный потерял внука на Донбассе

Внук ветерана Иван Гутник-Залужный после начала российской агрессии на Донбассе пошел добровольцем в АТО. Парень погиб летом 2014 года под Амвросиевкой Донецкой области.

23-летний юноша спас жизнь 50 собратьев, однако потерял свою. На похоронах дедушка украинского защитника обратился к российским ветеранам. Он призвал их повлиять на Владимира Путина, чтобы тот остановил войну на Донбассе.

Краткая биография Ивана Залужного

Мужчина родился 10 мая 1918 года в селе Кисличуватая (современная Днепропетровщина). Был участником Второй мировой войны, за что его наградили многочисленными медалями.

После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод имени Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе изготавливал детали снарядов.

В детстве пережил Голодомор 1932 – 1933 годов. Проходил службу на Дальнем Востоке. Участвовал в боях за Сталинград. После войны продолжил служить в армии.

В 2015 году Украинский институт национальной памяти распространил в сети видеоролик, посвященный 70-летию победы над нацизмом. В нем рассказали историю Ивана Залужного и его внука.

Совместно с ветераном УПА Степаном Петрашем в 2017 году Залужный стал символом объединения украинцев.

Источник: "Википедия"