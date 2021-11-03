Військові називають Залужного, якого провели в останню путь, "людиною-епохою". Чоловік був людиною зі стрижнем – розумів, як потрібно діяти.

До теми Помер легендарний ветеран Іван Залужний, який втратив єдиного онука у війні з Росією

У Запоріжжі попрощалися з Іваном Залужним

Ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог зазначив, що Залужний дуже хотів дочекатися перемоги України у війні на Донбасі.

На превеликий жаль, перемога ще не здобута. Він жив перемогою, мріяв про неї й був впевнений, що вона буде. Це дуже потужний чоловік. Якби він був трошки молодший, то з нього б вийшов могутній державник,

– наголосив Пирог.



У Запоріжжі попрощалися з ветераном Іваном Залужним / Фото Укрінформ

У церемонії взяли участь військові Нацгвардії, зокрема представники військової частини, в якій служив онук чоловіка Іван Гутник-Залужний. Поховали 103-річного ветерана на Осипенківському кладовищі.

Нагадаємо, життя легендарного ветерана обірвалося 31 жовтня.



Залужний помер на 104-му році життя / Фото Укрінформу

Залужний втратив онука на Донбасі

Онук ветерана Іван Гутник-Залужний після початку російської агресії на Донбасі пішов добровольцем в АТО. Хлопець загинув влітку 2014 року під Амвросіївкою, що на Донеччині.

23-річний юнак врятував життя 50 побратимів, однак втратив своє. На похороні дідусь українського захисника звернувся до російських ветеранів. Він закликав їх вплинути на Володимира Путіна, аби той зупинив війну на Донбасі.

Коротка біографія Івана Залужного

Чоловік народився 10 травня 1918 року в селі Кисличувата (сучасна Дніпропетровщина). Був учасником Другої світової війни, за що його нагородили численними медалями.

Після закінчення шести класів здобув професію токаря і влаштувався на роботу на завод імені Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів.

У дитинстві пережив Голодомор 1932 – 1933 років. Проходив службу на Далекому Сході. Брав участь у боях за Сталінград. Після війни продовжив служити в армії.

У 2015 році Український інститут національної пам'яті поширив в мережі відеоролик, присвячений 70-річчю перемоги над нацизмом. У ньому розповіли історію Івана Залужного та його онука.

Спільно з ветераном УПА Степаном Петрашем у 2017 році Залужний став символом об'єднання українців.

Джерело: "Вікіпедія"